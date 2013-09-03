السلاسل هوس النجمات الجديد

يمكنكِ أن تضيفي لمسةً عصريَّة أنيقة إلى إطلالتكِ ذات المظهر الكلاسيكيّ فقط بإضافة إكسسوارات مزيّنة بالسلاسل إليها. فعلى ما يبدو أصبح هذا النَّوع من الإكسسوارات هو المفضَّل لدى أجمل نجمات هوليوود.

ويمكن أن تدخل السلاسل على قطع الإكسسوارات المتنوِّعة كالمجوهرات والعقود تحديداً، كما ظهرت بها النَّجمة نانسي عجرم في عدَّة إطلالات مختلفة ، وشاهدناه في إطلالات نجمات أنيقات، مثل: Salma Hayek, Lily Collins، Rita Ora، إضافةً إلى أنَّ النَّجمة الجميلة Jennifer Garner ارتدت سوارًا ماسيًّا جذَّابًا بتصميم سلسلة على السجادة الحمراء لحفل "Golden Globe ".

ولكن تبقى أكثر الطُّرق جرأة وتجدد للتألُّق بإكسسوارات السلاسل هي اختيار حقيبة أو حذاء مزيَّن بسلسلة معدنيَّة كحذاء "Tom Ford" الذي تألَّقت به النَّجمة Emma Watson، أو الحقيبة الأنيقة التي حملتها Sofia Vergara.

اخترنا لكِ في الصُّور أعلاه أجمل الإكسسوارات من السلاسل الجذَّابة، فاختاري منها ما يناسب ذوقكِ وإطلالتكِ.

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