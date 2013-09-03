لجنة من الأوقاف لمنع جمع أموال بمساجد السويس والتصدى لنشر التطرف

قال مصدر عسكرى بالسويس إنه تم التنسيق بين قيادة الجيش الثالث الميدانى ومديرية الأوقاف بضرورة وضع رقابة ومعايير من مديرية أوقاف السويس حتى لا يتم استخدام المنابر بالمساجد غير التابعة لمديرية الأوقاف فى تسييس الدين وجمع الأموال ونشر الفكر المتطرف.

وأكد المصدر أن هذه الخطوة تمت بناء على طلب من شيوخ القبائل البدوية والمواطنين بالمحافظة للحد من استخدام المساجد فى السياسة بعد أن انتشرت هذه الظاهرة داخل المحافظة خلال الفترة الماضية والتى شهدت قيام إحدى الجماعات المتطرفة وحاولت نشر أفكارها بهذه الطريقة.

وأضاف المصدر أن مديرية أوقاف السويس قررت تشكيل لجنة للأشراف على المساجد الأهلية غير المرخصة بمديرية أوقاف المحافظة، وستكون من مهام هذه اللجنة منع استخدام دور العبادة فى جمع الأموال أو العمل السياسى.