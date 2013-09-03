نصر محروس: إصدار تشريعات وفرض رقابة صارمة على النت الحل الأمثل للقضاء على القرصنة

كتب : أ ش أ منذ 10 دقائق

شدد المنتج نصر محروس، على ضرورة التصدي لقراصنة سرقة الألبومات الغنائية، الذين يقومون بطرحها على المواقع الاليكترونية، مشيرًا إلي أن عملية القرصنة تسببت في انهيار صناعة الموسيقى والركود التام.

وأكد محروس، ضرورة إصدار تشريعات وقوانين جديدة وفرض رقابة صارمة على المواقع الإليكترونية المختلفة المصرية والعربية بالتنسيق مع الجهات المختصة في مختلف البلدان العربية للقضاء على القرصنة والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وإنقاذ صناعة الموسيقى من الانهيار وحالة الركود التام الذي تعانيه.

وأوضح أنه لجأ إلى خوض تجربة جديدة لأول مرة في الشرق الأوسط فى محاولة منه لضرب قراصنة سرقة الألبومات الغنائية باستخدام نفس سلاحهم، من خلال طرح ألبوم للمطرب بهاء سلطان على الإنترنت من خلال المتاجر العالمية المعتمدة على شبكة الإنترنت مثل "آي تيونز" و"يوتيوب".

ودعا محروس، أصحاب الشركات وجهات الإنتاج المختلفة إلى ضرورة التكاتف وحذو نفس الاتجاه لمواجهة القراصنة باستخدام نفس سلاحهم، موضحًا أنه على الرغم من أن العائد من طرح الألبومات الغنائية على شبكة الإنترنت من خلال المتاجر العالمية مثل "يوتيوب" ليس مجزيا مقارنة بما يتم إنفاقه في العملية الإنتاجية، إلا أن تلك الطريقة سكون لهامردود جيد بمرور الوقت.

كان المنتج نصر محروس، قرر مؤخرا طرح عدد من الأغنيات للمطرب بهاء سلطان من خلال المتاجر العالمية المعتمدة على شبكة الإنترنت مثل "آي تيونز" و"يوتيوب".