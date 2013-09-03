قريبا. . حبة رقمية ترسل تقريرا طبيا برسائل نصية للطبيب

يستعد فريق من العلماء البريطانيين لإجراء أول تجاربهم على "الحبة الرقمية " يمكنها إرسال رسائل نصية إلى الطبيب أو عائلة المريض لتنبيههم بما إذا كان المريض قد تناول الدواء أم لا.

ومن المأمول أن يتم استغلال هذه "الحبوب الرقمية " لخفض معدلات استهلاك العقاقير الطبية دون الحاجة لها بالإضافة إلى وضع أفراد الأسرة فى حالة تأهب فى حال عدم تناول المريض الدواء بشكل صحيح خاصة بين كبار السن.

تحتوى كل حبة رقمية على أجهزة استشعار تعمل على نقل إشارات فور وصول العقار الطبية إلى المعدة ليرسل البيانات عبر رسائل نصية أو البريد الالكترونى لتؤكد الرسائل على تناول المريض للعقاقير.

تحتوى الحبة الرقمية على "مجس " فى حجم حبة الرمل لتشكل جزءا لا يتجزأ من الحبة جنبا إلى جنب إلى عنصرى "الماغنيسيوم "و"النحاس"والتى من شأنهما جعل الدائرة الكهربائية عندما تتلامس مع حمض المعدة ترسل بيانات عن طريق أجهزة الاستشعار.

وأكد "أندرو طومسون"الرئيس التنفيذى لشركة " بروتيوس ديجيتال" للصحة على أن الحبة الرقيمة يمكنها إنقاذ حياة الملايين من المرضى الذين قد تؤثر حالاتهم المرضية على انتظام تناولهم العلاج أو بين كبار السن التى تعوق فى بعض الأحيان اعتلال ذاكرتهم الانتظام فى تناول العقاقير الطبية المعالجة لتشكل أكبر ضمان للأطباء على نجاح المريض فى إتمام فترة العلاج الدوائى.