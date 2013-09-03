انشقاق 50 جنديا من الحرس الجمهورى السورى وحصيلة قتلى أمس ترتفع لـ108

أفاد المركز الإعلامى السورى اليوم الثلاثاء، بأن 50 جنديا من قوات النظام السورى انشقوا عن اللواء 104 حرس جمهورى بريف دمشق.

وذكرت قناة "العربية" الإخبارية أن الهيئة العامة للثورة السورية، قالت إن حصيلة القتلى الذين سقطوا بنيران القوات الموالية للرئيس السورى بشار الأسد أمس الاثنين ارتفعت إلى 108 أشخاص، بينهم نساء وأطفال ومعظمهم فى العاصمة وريفها.

وأفاد ناشطون بوقوع معارك عنيفة فى القلمون بريف دمشق بين الجييش السورى الحر وقوات النظام، وقال الناشطون إن الجيش الحر تمكن من تحقيق انتصارات كبيرة فى القلمون بعد سيطرته على ورشة الإصلاح والصيانة التابعة للفرقة الثالثة لقوات النظام فى اللواء 81.

وكانت لجان التنسيق السورية المحلية أفادت أمس الاثنين، بانشقاق نحو 55 من عناصر النظام السورى بينهم ضابط من الفرقة 17 فى الرقة.