تخريج 115 من مركز تدريب الحرس الوطني

سفر البيضاني (الأحساء)

شهد قائد لواء الملك عبدالعزيز بالأحساء اللواء محمد عبدالهادي القحطاني احتفال مركز تدريب المستجدين في الحرس الوطني بتخريج 115 مستجدا بعد أن قضوا فترة التدريب كاملة في المركز.وأوضح المقدم عويد بن قبلان الشمري قائد المركز أنه يفتخر بتخريج عدد من أبناء الوطن الذين التحقوا وتدربوا لخدمة طنهم، مشيرا إلى أن المدربين يمثلون الدورة رقم 1 من هذا العام 1434هـ. لدورات المستجدين للفرد الأساسي في مركز تدريب المستجدين في اللواء.وأشار إلى أن حفل التخرج شمل استعراضات وفك وتركيب السلاح ثم طابور عسكري بقيادة قائد سرية الطلبة النقيب وائل سفاح المجلاد وعدد من مدربي المشاة في المركز. بعدها تم تلقين الطلبة الخريجين قسم الولاء والطاعة، وعقب ذلك أعلنت النتائج وتولى اللواء محمد عبدالهادي القحطاني تكريم المتفوقين من الطلبة، كما كرم عددا من المدربين وتسليم شهادات التقدير لعدد منهم وحضر حفل التخرج عدد من المسؤولين والقادة في محافظة الأحساء.