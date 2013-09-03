وحدة الطرق ببلدية عنيزة تنهي مليون م3 خلال أربعة أشهر

أنجزت بلدية محافظة عنيزة مايقارب من مليون متر مكعب من عمليات القطع والردم لمجموعة من الطرق الجديدة بالمحافظة.

واوضح ل"الرياض" مدير وحدة الطرق ببلدبة عنيزة ابراهيم الهقاص أن معظم الأعمال التي تم عملها ويجري عملها حالياً تتم في الطريق الدائري الثاني شرق المحافظة اذ تم الانتهاء من أعمال القطع والردم المطلوبة في الطريق للوصول إلى المنسوب حسب ماتم التوجيه من قبل مصممي الطريق.

وأشار الهقاص إلى أن وحدة الطرق تساهم مع الإدارات الأخرى بالبلدية بالمعدات والقوى العاملة نظراً لخبرتها بأعمال الطرق، حيث تم التعاون مع وحدة السيول بالبلدية لمشروع المرحلة الثانية من خط السيول بطريق خادم الحرمين الشريفين، كما تم المساهمة مع وحدة الحدائق والتشجير في أعمال متنزه الملك عبدالله الوطني الذي يعتبر أحد أكبر المتنزهات في منطقة القصيم وذلك بإنشاء عدة طرق رئيسية داخل المتنزه.

من جانبه ابان وكيل المشاريع والتخطيط بالبلدية المهندس حمد الشهوان إلى أنه تم استحداث وحدة مساندة لوحدة الطرق تحت مسمى أعمال تهذيب وصيانة الطرق الهيكلية تكمن مهمتها في تهذيب وتحسين جوانب الطرق وتهيئة البنية التحتية للخدمات الأساسية على الطرق مثل الكهرباء وغيرها، وقد أنهت الوحدة خلال الأربعة أشهر الماضية من طريق الأمير سلطان وطريق علي بن أبي طالب وطريق الأمير فيصل بن بندر وجزء من طريق عمر بن الخطاب وطريق الملك عبدالله وطريق الشيخ بن عثيمين.

وأضاف الشهوان أن أعمال الصيانة التي تمت والتي يتم العمل بها لاتقتصر على أعمال مسح لحدود الطرق فقط ولكن يتم من خلالها ترحيل لناتج القطع وإزالة المخلفات وردم المناطق المنخفضة وأيضا تنزيل لحدود الطرق من خلال وضع أعمدة خرسانية على جوانب الطرق.