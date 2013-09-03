كرم عزام: وزيرة الصحة وعدتنا بإنشاء مستشفى أورام

أكد كرم محمد عزام مدير جمعية رعاية مرضى الأورام بكفر الشيخ أنه تم عقد اجتماع بين مجلس إدارة جمعية مرضى الأورام بكفر الشيخ والمستشار محمد عوت عجوة محافظ كفر الشيخ والدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة عقب زيارتها لععد من المستشفيات ووعدت الوزيرة بالإتصال بمؤسسة مصر الخير والجمعيات المانحة ورجل الأعمال وأمين عام وزارة الدفاع للمساهمة فى انشاء مركز علاج الأورام بكفر الشيخ والذى تم تحديد موقع لها أمام المنطقة الأزهرية.

وأضاف كامل مصطفى سيد متولى رئيس مجلس الإدارة أن مجلس إدارة الجمعية تقدم بطلبات للمحافظ لدعم الجمعية من صندوق جمع المال من الهلال الأحمر وغيرها ومن رجال الأعمال ولاقت الفكرة استحسان من المحافظ وهو الذى دعا لعقد هذا الإجتماع مع وزير الصحة والسكان لمعرفة مساهمة وزارة الصحة فى انشاء المركز وتجهيزه.

وأضاف الدكتور عبد المجيد إبراهيم سليم أمين عام المجلس أن الجمعية مشهرة منذ عام 2009م وكانت فكرة الدكتور جمال حجاب رحمه الله والذى صمم على البدء فى اشهار الجمعية تحت رقم 1136 فى عام 2009م وتبنى الفكرة المهندس أحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ الأسبق وندعو فاعلى الخير التبرع لإنشاء المركز على حساب بنك الإسكندرية فرع كفر الشيخ "135570" وبنك القاهرة فرع كفر الشيخ "1019\411\490" وبنك الاتحاد الوطنى فرع كفر الشيخ "1060900" ومصرف أبو ظبى الإسلامى – فرع المعاملات الإسلامية – فرع كفر الشيخ "881875" .