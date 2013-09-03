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النوبي يتفقد مراكز رأس الخيمة

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النوبي يتفقد مراكز رأس الخيمة النوبي يتفقد مراكز رأس الخيمة

نفذ العميد محمد النوبي محمد نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة جولة تفتيشية لمركز شرطة المعمورة الشامل، وذلك ضمن البرنامج التفتيشي السنوي و الهدف الاستراتيجي السابع ( إدارة الأداء بفعالية) و تنفيذاً للمبادرة الإستراتيجية (تعزيز التفتيش في العمل الشرطي) .

حيث رافقه في الزيارة العقيد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، وعدد من الضباط، وكان في استقباله المقدم إبراهيم محمد مطر رئيس مركز شرطة المعمورة الشامل بالإنابة، وكافة رؤساء الأقسام و الضباط بالمركز. حيث قام العميد محمد النوبي باستعراض طابور التفتيش بالمركز وكذلك المركبات و الآليات التابعة لمركز المعمورة.

كما تم الاطلاع على سير العمل في المركز و الإجراءات المتبعة به، و الخدمات المقدمة للجمهور، وأكد النوبي خلال زيارته على ضرورة تطبيق إستراتيجية، و مبادرات وزارة الداخلية في مجال التطوير و التحسين المستمر بهدف الارتقاء بمستوى الأداء الشرطي و بمستوى الخدمات المختلفة المقدمة للجمهور، وفق أفضل الممارسات المطبقة و المنفذة على مستوى الوزارة.

كما استعرض نائب القائد العام أهم إنجازات المركز وخططه الإستراتيجية ومؤشرات الأداء، إلى جانب مناقشة آلية التواصل مع الشركاء والمبادرات التي تم تنفيذها، موجهاً بضرورة إيلاء المتعاملين الاهتمام الأكبر والحرص على إنجاز معاملاتهم بأسرع وقت ممكن.

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