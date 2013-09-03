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حادث واحد في اليوم الأول للدراسة بالدوادمي

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حادث واحد في اليوم الأول للدراسة بالدوادمي حادث واحد في اليوم الأول للدراسة بالدوادمي

 خالد العصيمي (الدوادمي)

نجح مرور الدوادمي في تنفيذ الخطة المرورية لأول أيام الدراسة للموسم الجديد لتيسير الحركة للطلاب والطالبات للوصول إلى أماكن دراستهم في وقت قياسي بكل يسر وسهولة. وأوضح مدير شعبة مرور الدوادمي المقدم فالح بن مياح العبدي الشمري أن دوريات المرور الميدانية الرسمية والسرية بالتعاون مع فرق الدوريات الأمنية طبقت الخطة المرورية بكل نجاح مع بداية أول يوم دراسي، موضحا أن عدد الآليات المشاركة في الخطة 20 آلة ما بين (المرور، الدوريات الأمنية). وأشار بن مياح إلى أن المرور تولى الجهة الجنوبية من طريق الملك عبدالعزيز وتولت الدوريات الأمنية الجهة الشمالية من الطريق موزعين على جميع التقاطعات الحيوية والمواقع المهمة وأمام المدارس. يذكر أنه لم تسجل نسبة كثيرة ولله الحمد سوى حادث واحد على طريق الملك عبدالعزيز وجرى التعامل معه بسرعة كبيرة دون وقوع أي إصابات أو عرقلة في الحركة المرورية.

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