مقاطع «يوتيوب» عالمية تستقطب الشبان

نواف الضبي (المدينة المنورة)
يستقطب موقع «اليوتيوب» اهتمام الشبان كونه يضعهم في الحدث باستمرار، فضلا عن إمكانية مشاهدة برامجهم ومسلسلاتهم المفضلة على الموقع دون إزعاج الإعلانات التجارية التي تقطع عليهم اندماجهم في المشاهدة كما يمكنهم الموقع من مشاهدة مايرغبون وقت مايشاؤون.وكان لليوتيوب فائدة كبيرة ومساهمة واضحة في إظهار مواهب شبابية تمثيلية تنقل هموم المجتمع بقالب كوميدي ساخر يحظى بنسبة مشاهدات عالية حتى أصبح نجوم البرامج اليوتيوبية مشاهير أكثر من نجوم التلفاز.وذكر تركي لافي أنه يفضل متابعة جميع البرامج والمسلسلات على موقع اليوتيوب الذي لايلزم المتابع بوقت معين للمتابعة، وباستطاعة المشاهد متابعة برامجه المفضلة في أي وقت كان كما يتميز الموقع بمكتبة ضخمة تتضمن البرامج سوء الثقافية أو الرياضية أو الكوميدية أو المسلسلات الرمضانية جميعها تجدها في موقع واحد وبكبسة زر على محرك البحث تجد فيها غايتك، وأضاف أن في أغلب الأحيان تمنع ظروف العمل من متابعة فريقي المفضل حيث بمجرد الرجوع إلى البيت أفتح اليوتيوب وأتابع مباراة فرقي كاملة.. هذه فائدة ذلك الموقع أنه لا يجبرك على وقت معين للمتابعة، كما أنه يخلصك من متابعة الإعلانات التجارية التي تأتي مع البرامج واستطرد تركي للأسف أغلب القنوات الفضائية تهتم بالإعلانات التجارية دون اهتمام بالمشاهد الذي يريد تحقيق فائدة المرجو من متابعة البرامج.فيصل أحمد شاب في مقبل العشرين يقول بصراحة نسيت شيئا اسمه تلفاز، حيث جميع البرامج التي أتابعها توجد على اليوتيوب بلا مقاطع دعائية ودون وقت محدد وكل ما علي فعله توفر شبكة إنترنت بسرعة جيدة تستطيع من خلاله متابعة اليوتيوب بشكل جيد. وأضاف أكثر ما يشدني في اليوتيوب البرامج التي تحكي هموم المجتمع السعودي بقالب كوميدي ساخر، حيث أجلس على متابعة تلك البرامج بساعات ولا يأتني الممل بسبب جودة تلك المقاطع ووضوح أفكارها كما أن سقف حرية البرامج مرتفع نوعا ما مما يجعل المشاهد في قلب الحقيقة، والسبب الآخر في متابعة اليوتيوب هو أمران عروض شركات الاتصالات الجيدة من ناحية تسويق الإنترنت حيث أصبح الإنترنت في متناول الجميع حيث تصل بعض العروض إلى 100 ريال في الشهر تمنح الإنترنت بسعة مفتوحة وهذا الأمر جعل الأشخاص يهتمون في الإنترنت أكثر من قبل.. السبب الآخر هو أن في بعض بطولات كرة القدم العالمية تكون مشفرة ويجب عليك الاشتراك في القناة الناقلة بأسعار فلكية، مع وجود اليوتيوب لا يوجد شيء اسمه مشفر، فالبطولات بمجرد انتهاء المباراة المشفرة في القنوات تجد مقطع المباراة على اليوتيوب بدون أي رسوم وبنفس جودة القنوات، أعتقد أن اليوتيوب يفضله أغلب الشباب نظرا لسهولة رؤية البرامج المفضلة في أي وقت ممكن.خالد علي يقول لكل مقام مقال لا يمكن الاستغناء على التلفاز مهما تطورت برامج ومواقع الإنترنت، فالمشاهد للبرامج أو المباراة على التلفاز يمنحك الشعور بالحماس وذلك لأن الحدث مباشر على الهواء مما يجعل المشاهد في متعة مشاهدة دائما، ولكن لما أتابعه على اليوتيوب أن أعلم نتائج المباراة مثلا لا أجد لها متعة مشاهدة، كما أن تحميل الفيديو يأخذ وقت طويلا، أتابع اليوتيوب فقط في الأشياء التي لم أستطيع متابعتها في التلفاز، وأضاف البرامج التي يبثها اليوتيوب خارجة عن المراقبة خصوصا البرامج الكوميدية الساخرة حيث تجد عندهم نسبة مشاهدات عالية وهذا له تأثير على الأجيال القادمة بسبب تعلقهم في تلك البرامج وأصبح الفرد مستهترا ويأخذ أمور حياته بسخرية نظرا للمتابعته لتلك البرامج التي أتمنى مراقبة جودتها من الجهات المختصة.وقال ليس كل البرامج ساخرة في اليوتيوب بل توجد هناك برامج دينية واجتماعية مهمة للفرد والعامة في تطوير ذاته لخدمة مجتمعه على أكمل وجه، واستطرد اليوتيوب إيجابيته أكثر من سلبيته وأجد أن من ضمن الإيجابيات هو أن لا يقيد بوقت معين للمتابعة ولكن لا يغني عن التلفاز، والسلبية هو عدم مراقبة البرامج الكوميدية السعودية من قبل الجهات المختصة حيث نلاحظ فيها الكثير من التجاوزات غير مسموح بها في الإعلام السعودي المحافظلؤي خليل يقول أفضل متابعة البرامج والمباريات الكروية على شاشة اليوتيوب نظرا لسهولة رفع المقطع وكذلك تستطيع أن تعيد المشاهدات الجميلة، مثل أهداف المباراة تستطيع مشاهداتها أكثر من مرة وأن تعيدها إلى أن تمل منها وهذا ميزة اليوتيوب، وأضاف اليوتيوب يختصر عليك الوقت والمال، فالوقت يختصر عليك الإعلانات التي تبثها القنوات الفضائية، وتوفير المال حيث تستطيع مشاهدة المباريات المشفرة على اليوتيوب بدون أي رسوم وبنفس جودة القناة الناقلة وبذلك وفرة الوقت والمال من خلال موقع اليوتيوب.