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«الشئون الاجتماعية» توقف صرف المعاشات

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«الشئون الاجتماعية» توقف صرف المعاشات «الشئون الاجتماعية» توقف صرف المعاشات
كتبت ـ جيهان موهوب:
منذ 5 ساعة 11 دقيقة

قررت ادارة الشئون الاجتماعية بالجيزة ايقاف العمل بها بدءا من 10 سبتمبر الجارى   الذي يتزامن مع اليوم الأول لصرف المعاشات والامتناع عن الصرف لحين الاستجابة الى مطالب الموظفين والعاملين بالإدارة.

وقالت عزة حمدان مسئولة بالادارة أن جميع الموظفين اجتمعوا  امس الاثنين  لمناقشة المطالب الاساسية للعاملين بالادارة ومنها تطبيق الحد الادنى للمرتبات وهو 1200جنيه وصرف كامل مستحقاتهم المالية المتأخرة
> وقالت عزة: إن  ادارة الشئون الاجتماعية تعرضت اكثر من مرة خلال الفترة الماضية الى الهجوم من البلطجية بهدف سرقة اموال اصحاب المعاشات دون ان تتحرك الوزارة لتوفير الحماية لهم، وبرر الموظفون هذه الخطوة بأنها محاولة  الإتصال صوتهم الي وزير التضامن الاجتماعى الدكتور احمدالبرعى ،مشيرين الي أنه منذ توليه منصب الوزير قبل 50 يوما لم يقدم للشئون اى جديد ولم يطبق العدالة الاجتماعية علي حد قولهم.
> يذكر أن عددا من ادارات مجمع الجيزة تتضامن موظفي الشئون الاجتماعية وطالب عدد كبير من العاملين بادارات الصحة والمحليات والاصلاح الزراعي بتطبيق الحد الأدني للأجور.


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