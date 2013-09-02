غداً.. توقيع بروتوكول تعاون بين "قومى المرأة" و"الداخلية" لمواجهة العنف

يوقع المجلس القومى للمرأة، غداً الثلاثاء، بروتوكولاً للتعاون مع وزارة الداخلية، من أجل التصدى لكافة أشكال العنف ضد المرأة، بنادى ضباط الشرطة بالزمالك.

ومن جهتها، قالت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، فى تصريحات صحفية إن البروتوكول يستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال حماية المرأة، والتأكيد على احترام حقوقها، كما يأتى استجابة للتوجه العام للمجتمع المصرى ومؤسساته بوجوب التصدى لظاهرة العنف التى تفاقمت فى الآونة الأخيرة.

وأوضحت التلاوى أن البروتوكول ينص على تبادل الطرفين للإحصاءات والبيانات الخاصة بشكاوى العنف ضد المرأة، وأن تسهل الوزارة عمل محامى مكتب الشكاوى بالمجلس وفروعه بالمحافظات عند متابعة شكاوى العنف أو التحرش الواردة لأقسام الشرطة، وشكاوى تنفيذ الأحكام القضائية، وزيارة السجينات بعد الحصول على أذن النيابة.

جدير بالذكر أن توقيع بروتوكول التعاون يأتى استكمالاً للتعاون المُسبق بين الجانبين، والذى تجسد فى استجابة وزارة الداخلية لمطلب المجلس باستحداث وحدة متخصصة بالوزارة لمواجهة العنف ضد المرأة، وتعيين ضابطات شرطة لفحص الوقائع المتعلقة بالسيدات.