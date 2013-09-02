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"القضاء الإداري" تنظر دعوى ضد منع مرتضى منصور من الظهور بالتليفزيون

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"القضاء الإداري" تنظر دعوى ضد منع مرتضى منصور من الظهور بالتليفزيون "القضاء الإداري" تنظر دعوى ضد منع مرتضى منصور من الظهور بالتليفزيون

كتب : سهاد الخضري منذ 25 دقيقة

تنظر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، غدا، الدعوى القضائية المقامة من محمد بصل، المحامي الموكل عن المستشار سمير البهي، ضد وزيرة الإعلام وآخرين، لمنعها ظهور المستشار مرتضى منصور بالفضائيات.

وأقام بصل، بصفته وكيلا عن المستشار سمير يوسف البهي، نائب رئيس مجلس الدولة، والوكيل السابق لنادي مجلس الدولة، الدعوى رقم 69008 لسنة67 ق، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، ضد وزيرة الإعلام، ورئيس اتحاد الإذاعه والتليفزيون، ورئيس المنطقه الحرة لمدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك للمطالبة بمنع المحامي مرتضى منصور من الظهور في وسائل الإعلام والفضائيات.

وطالب المدعى بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن ظهور المذكور في وسائل الإعلام.

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