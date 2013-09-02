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اعتصام عدد من جرحى الزاوية الليبية أمام مصفاة الزاوية

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اعتصام عدد من جرحى الزاوية الليبية أمام مصفاة الزاوية اعتصام عدد من جرحى الزاوية الليبية أمام مصفاة الزاوية

قام عدد من جرحى مدينة الزاوية الليبية اليوم الاثنين بالاعتصام أمام مصفاة الزاوية، وطالبوا العاملين بإيقاف العمل بها وإغلاقها، احتجاجا على عدم إيفادهم للعلاج فى الخارج على غرار الجرحى الآخرين الذين تم إيفادهم إلى ألمانيا لتلقى العلاج.

وذكرت مصادر محلية، أن الجرحى سمحوا للعاملين بالدخول إلى المصفاة، وكذلك سمحوا للسيارات بالدخول إليها والخروج شرط أن تكون السيارة الخارجة من المصفاة غير محملة بالزيت والبنزين والغاز.

وأضاف المصدر أن هذه المجموعة من الجرحى اعتصمت أمام المصفاة قبل أربعة أشهر للمطالبة بالعلاج بالخارج، حيث وعدتهم بالعلاج وقسمتهم إلى ثلاث مجموعات سافرت أحداها إلى ألمانيا لتلقى العلاج بينما المجموعتين لم يتم إيفادها إلى الآن.

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مصر 365

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