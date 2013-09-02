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المواد الكيميائية والعطور تضر الجنين خلال فترة الحمل

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المواد الكيميائية والعطور تضر الجنين خلال فترة الحمل المواد الكيميائية والعطور تضر الجنين خلال فترة الحمل

كتب : أروا الشوربجي منذ 16 دقيقة

أكثر ما يشغل بال الحامل، أثناء فترة الحمل، هو صحة جنينها وسلامته، فتعمل على خلق حاجز بين الجنين وأخطار البيئة المحيطة، فهناك سموم بيئية يمكن أن تؤثر على صحة الجنين في رحم أمه، ويمكن للأم منع هذه السموم من الوصول إليه، عن طريق الحد من التعرض لها.

إن أفضل وسيلة للحد من التعرض للسموم البيئية، هو فهم ما هية السموم المتواجدة من حولنا، ويمكن أن تؤثر على صحة الجنين.

وتشير الدراسات إلى أن المبيدات التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية، تشكل الخطر الأكبر على الجنين، وتسبب الغثيان والقيء للمرأة الحامل، كما تشكل الأبخرة التي تخرج من الطلاء وورنيش الخشب، ضررًا على الجنين، لاحتوائها على مواد قد تسبب تلف مخ الجنين، وأيضا ينبغي تجنب منتجات التنظيف القوية، مثل المبيضات أو الأمونيا، المتواجدة في مساحيق الملابس ومنظفات الحمام، خلال فترة الحمل، نظرًا لتأثيراتها السلبية علي رئة الجنين.

ومن ناحية أخرى، حذر العلماء في السويد من استخدام العطور النسائية أثناء فترة الحمل، لأنها قد تؤدي إلى إصابة المواليد الذكور بالعقم، بعد أن تم اكتشاف وجود مستويات عالية من مواد كيميائية تسبب العقم، في تركيبة أنواع معروفة من العطور ومنتجات التجميل.

وتذكر الأبحاث أنه خلال فترة الحمل، تزيد حاسة الشم عند الأم بشكل مضاعف، ويجب عليها إذا استنشقت أي رائحة لمادة كاوية أو ضارة، أن تبتعد على الفور، حتي لا يتأذى جنينها.

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