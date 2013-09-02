كاكا إلى إيطاليا للتعاقد مع ميلان

يصل البرازيلي كاكا الاثنين إلى إيطاليا للخضوع إلى الاختبار الطبي تمهيدا للتوقيع مع فريقه السابق ميلان.

ونشر ميلان عبر موقعه الرسمي بيانا رحب فيه بعودة كاكا مجددا إلى الروسونيري.

ووفقا لما تؤكده التقارير الصحفية الإيطالية، سيوقع كاكا مع ميلان عقدا لمدة عامين مقابل أربعة ملايين يورو سنويا.

أفضل لاعب في العالم عام 2007، كان قد غادر جوسيبي مياتزا للانضمام إلى النادي الملكي في عام 2008 في صفقة بلغت قيمتها 65 مليون يورو.

كاكا كان قد انضم إلى ميلان قادما من ساوباولو البرازيلي عام 2003 وخاض معه 193 مباراة أحرز خلالها 70 هدفا.