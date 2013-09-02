أخبار عاجلة

فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
تيران وصنافير سعوديتان بموجب حكم محكمة الأمور المستعجلة -
أسعار تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالعقارات المخالفة -
قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كاكا إلى إيطاليا للتعاقد مع ميلان

Google+ Print
كاكا إلى إيطاليا للتعاقد مع ميلان كاكا إلى إيطاليا للتعاقد مع ميلان

يصل البرازيلي كاكا الاثنين إلى إيطاليا للخضوع إلى الاختبار الطبي تمهيدا للتوقيع مع فريقه السابق ميلان.

ونشر ميلان عبر موقعه الرسمي بيانا رحب فيه بعودة كاكا مجددا إلى الروسونيري.

ووفقا لما تؤكده التقارير الصحفية الإيطالية، سيوقع كاكا مع ميلان عقدا لمدة عامين مقابل أربعة ملايين يورو سنويا.

أفضل لاعب في العالم عام 2007، كان قد غادر جوسيبي مياتزا للانضمام إلى النادي الملكي في عام 2008 في صفقة بلغت قيمتها 65 مليون يورو.

كاكا كان قد انضم إلى ميلان قادما من ساوباولو البرازيلي عام 2003 وخاض معه 193 مباراة أحرز خلالها 70 هدفا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع