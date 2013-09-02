قبائل قنا تنظم مؤتمر لشكر ملوك العرب ودعم الجيش والشرطة

ينظم رموز القبائل والعائلات مؤتمر قبلي شعبي بساحة الشيخ أبوبكر بقرية العيايشة بمركز قوص بقنا مساء اليوم حيث يتضمن المؤتمر قيام قبائل وعائلات قوص وساحاتها الدينية بتقديم الشكر للعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز ،والأشقاء والقادة العرب بالإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن والبحرين على موقفهم الداعم لمصر في معركتها ضد الارهاب .

وأشار عبد المحسن ابوالحمد أحد منظمي المؤتمر أن المشاركين في المؤتمر من ممثلي ورموز القبائل سيعلنون خلال المؤتمر عن تقديم الدعم الكامل للجيش والشرطة والتأكيد على موقف القبائل والعائلات والساحات الدينية والكنائس الرافضة لدعوات انفصال صعيد مصر عن الدولة المصرية .

واستعدادها للدفاع عن وحدة مصر بكل غال ونفيس وبالروح والدم وقدرتها على التصدي لكل من تسول له نفسه المساس بوحدة مصر وأمنها .

معلنة الاستنفار بين أبنائها للتصدي لكل خائن للوطن وكل من يتبنون دعوات أجهزة الاستخبارات الأجنبية الساعية لتفتيت مصر ، والتأكيد أيضا على أن الجميع على أهبة الاستعداد للوقوف بكل قوة في وجه الخارجين على الصف الوطني وعملاء أمريكا والغرب الذين يسعون للنيل من مصر ووحدتها .