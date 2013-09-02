أخبار عاجلة

فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
تيران وصنافير سعوديتان بموجب حكم محكمة الأمور المستعجلة -
أسعار تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالعقارات المخالفة -
قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

المفوضين توصي بحل جمعية الاخوان المسلمين وغلق مقارها

Google+ Print
المفوضين توصي بحل جمعية الاخوان المسلمين وغلق مقارها المفوضين توصي بحل جمعية الاخوان المسلمين وغلق مقارها

أوصى المستشار إسلام توفيق مفوض الدولة بإصدار حكما قضائيا بوقف قيد جمعية الإخوان المسلمين التي تم إشهارها في 19 مارس الماضي خلال حكم الرئيس السابق محمد مرسي ، وطالب في التقرير الذي أعده في القضية هيئة المحكمة بحل الجمعية وإغلاق مقرها ” مكتب الإرشاد بالمقطم “، وتصفيتها بتعيين مصفي للجمعية للقيام بدورة المناط بة عملا بالمادة 44 والمادة 45 من القانون رقم 84 لسنة 2002 .

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة قد أحالت جميع الدعاوى التى تطالب بحل جمعية الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارها بمحافظات الجمهورية لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا