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أنغام: أغنية «بلدى» تنبأت بسقوط الإخوان

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أنغام: أغنية «بلدى» تنبأت بسقوط الإخوان أنغام: أغنية «بلدى» تنبأت بسقوط الإخوان

كتب : هشام أمين الإثنين 02-09-2013 09:10

لكل ثورة أغنية.. هكذا اعتدنا من أنغام التى قدمت لثورة 25 يناير أغنية «يناير» ولثورة «30 يونيو» أغنية «بلدى»، ورغم أنها قدمت الأغنية الثانية قبل سقوط حكم الإخوان، فإن تداولها على نطاق واسع كان بعد الثورة، أنغام أكدت لـ«الوطن» أن الأغنية الناجحة تعيش بغض النظر عن ظروف وتوقيت طرحها؛ فالعمل الجيد يفرض نفسه فى أى توقيت وليس العمل المرتبط بمناسبة ما. وأضافت: «هناك العديد من الأغانى الوطنية لم تحقق النجاح وانتهت، ومنها ما زال موجودا حتى الآن وسوف يظل موجودا لأنه مميز». أنغام تتذكر أنها عندما قامت بغناء «يناير» كان قبل تنحى الرئيس مبارك بساعات قليلة وقد اختارت هذه الأغنية بدقة بعد أن سمعت العديد من الأغانى؛ لأن كلماتها كانت بسيطة وتقدم رسالة صغيرة فى صورة أغنية، أما «بلدى» فتقول عنها أنغام: قدمت هذه الأغنية قبل سقوط حكم الإخوان المسلمين بأيام؛ لأنى كنت على يقين من أن ثورة 30 يونيو ستنجح، وأن الشعب المصرى سينتصر ويحقق إرادته، ولم أتوقع أن تحقق هذا النجاح.

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