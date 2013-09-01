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اتحاد السلة يلمح لإمكانية مشاركة إسماعيل أحمد في كأس العالم

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اتحاد السلة يلمح لإمكانية مشاركة إسماعيل أحمد في كأس العالم اتحاد السلة يلمح لإمكانية مشاركة إسماعيل أحمد في كأس العالم

ألمح عمرو مصيلحي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة لإمكانية مشاركة إسماعيل أحمد المحترف في صفوف الرياضي اللبناني مع الفراعنة في كأس العالم بإسبانيا 2014.

وتأهل منتخب بعد احتلاله وصافة بطولة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، وذلك في غياب إسماعيل أحمد المصاب، بجانب الثلاثي طارق الغنام وأحمد منير وطارق عمر الذين تهربوا من .

وقال مصيلحي لـFilGoal.com يوم الأحد: "اجتمع مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، واتضح أن إسماعيل أحمد كان مصابا وقد يشارك مع منتخب مصر في المونديال".

وأشار "بالنسبة للاعبين الهاربين فلن يتم الاستعانة بأي منهم".

ويجيد إسماعيل أحمد -37 عاما- اللعب في مركز الارتكاز والجناح، واستعاره فريق سبورتنج لخوض البطولة العربية.

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