الضعف الجنسي وعدم الانتصاب فى شهر العسل .. الاسباب والعلاج



نتيجة للضغوط التى يمر بها الرجل قبل الزفاف فقد يحدث بعض من الفشل فى اداء الممارسة الجنسية الصحيحة ليلة الدخلة أو بعد أيام وذلك إما أن يكون نتيجة للإرهاق الجسمي أو النفسي أو الخوف من الفشل وهذه عادة تكون مرحلة عارضة لا تلبث أن تزول.

ويجب ملاحظة ما يلي عند علاج الضعف الجنسي :

مراجعة الطبيب المختص وعدم تناول الأدوية والهرمونات المنشطة إذ قد تأتي هذه بمردود عكسي وتزيد من تعقيد الأمور وعندئذ يصعب العلاج وتكون الحال .

- الامتناع عن الكحوليات نهائياً.

- الامتناع عن تعاطي المخدرات والحبوب المهدئة.

- تناول الأطعمة ذات القيمة الغذائية والامتناع أو الإقلال من القهوة والشاي والتوابل والتدخين.

- ممارسة الرياضة حيث أن الحياة الروتينية الرتيبة قد تؤدي إلى الملل وكذلك إلى احتقان الجهاز التناسلي خاصة البروستاتا.

- معالجة التهابات البروستاتا المزمن إذا أثبتت الفحوصات والتحاليل المخبرية وجودها.

- الامتناع عن الجماع لفترة أسبوعين ثم المعاودة دون الإفراط أو التفريط

وهناك اسباب عامة للضعف الجنسي بشكل عام نورد منها :

أسباب بالجهاز التناسلي:

- عدم وجود الخصيتين منذ الولادة ويجب ملاحظة بأن وجود 25% من إحدى الخصيتين في حالة سليمة قد تكون كافية لإنتاج العدد الكافي من الحوينات المنوية والهرمونات الذكرية.

- الخصي قبل البلوغ.

- الأمراض التي تصيب الخصيتين قبل البلوغ مثل مرض النكاف والزهري.

- إصابات الخصية.

أسباب بالعضو الذكري:

- الأمراض الخلقية بالعضو.

- تضخم بالعضو في بعض حالات مرض الزهري والمرض الحبيبي اللمفاوي التناسلي.

أسباب بمجرى البول:

- إصابات وتليف وأحيانا ضيق مجرى البول.

- وجود فتحة مجرى البول جانبية أو خلفية

أسباب بكيس الخصية:

- تضخم بكيس الخصية بسبب تجمع السوائل أو الدم كما هو الحال بالقيلمائية وبعض الأمراض الجنسية أو الإصابات.

فتق أربي مزدوج.

أسباب بالجهاز العصبي المركزي:

- إصابات العمود الفقري.

- مرض الزهري.

- مرض السل بالعمود الفقري.

- سرطان العمود الفقري.

أسباب بالغدد:

- مرض السكري المزمن.

- أمراض الخصيتين أو حدوث تلييف بهما.

أسباب أخرى للضعف الجنسي:

- المشروبات الكحولية.

- العقاقير: مثل المخدرات والمهدئات.

- فقر الدم الشديد

- الإسراف باستعمال العادة السرية.

أسباب مؤقتة للضعف الجنسي نتيجة عوامل طارئة:

- الإجهاد الجسمي أو النفسي والجنسي.

- سرعة الإنزال.

- احتقان والتهابات البروستاتا المزمنة.

- أمراض البواسير والنواسير الشرجية.

- الحميات: مثل مرض الأنفلونزا - الملاريا - التيفوئيد

- الإسراف في التدخين.

عوامل نفسية:

- نقص في الرغبة الجنسية.

- الشذوذ الجنسي.

شبكةعيونالإخبارية

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