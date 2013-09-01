القبض على 4 من الإخوان بأسوان بينهم عضو مجلس شورى

ألقت أجهزة الأمن بأسوان القبض على 4 من رموز وكوادر الإخوان المسلمين بالمدينة بعد اتهامهم بالتحريض على العنف فى المظاهرات التي نظمت لتأييد الرئيس المعزول محمد مرسي.

وكان اللواء حسن السوهاجى مدير أمن أسوان قد أمر بتشكيل حملات أمنية مكبرة لضبط عدد من العناصر المنتمية إلى الجماعة الإسلامية والإخوان المسلمين بأسوان بعدما نسب إليهم التحريض على العنف أثناء المسيرات والتظاهرات التى خرجت الفترة الماضية لتأييد الرئيس المعزول محمد مرسى .

وعلى الفور ، تمكنت الحملة ، بالتعاون مع الأمن الوطنى ، من ضبط كل من أسامة عبد المتعال مزمل عبد اللاه “46 سنة” ويقيم بمنطقة الجزيرة دائرة قسم ثان أسوان ، وأشرف يوسف أبو حجاج إبراهيم “51 سنة” مدير حسابات بشركة السكر بكوم امبو “عضو مجلس الشورى السابق عن الإخوان المسلمين”، وحجاج عبدالرحمن أحمد محمد “39 سنة” مدرس بمعهد القراءات ويقيم بخورعواضه – قسم ثان أسوان ، وعلاء فؤاد قناوى محمود “43 سنة” موظف بنقابة المهندسين الفرعية بأسوان ويقيم بالسد العالى شرق – قسم أول أسوان والصادر بحقه قرار ضبط وإحضار من نيابة أمن الدولة العليا للاشتراك والتحريض على العنف فى المظاهرات .

وتحرر عن ذلك محضر ، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق .

أ ش أ