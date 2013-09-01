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المنتج ريتشارد الحاج يوقف جميع نشاطات "بيراميديا" احتراما للشهداء

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المنتج ريتشارد الحاج يوقف جميع نشاطات "بيراميديا" احتراما للشهداء المنتج ريتشارد الحاج يوقف جميع نشاطات "بيراميديا" احتراما للشهداء

كتب : محمد عبد الجليل الأحد 01-09-2013 14:10

قرر المنتج ريتشارد الحاج صاحب شركة" بيراميديا" تأجيل كل نشاطات الشركة من إنتاج ألبومات غنائية وإصدارات الشركة من نشر وتوزيع؛ تضامنا وحدادا على أرواح الجنود المصريين الذين يتم استهدافهم يوميا من الجماعات الإرهابية.

وصرح الحاج بأنه لن يكون سعيدا بأي نجاح للشركة وفي كل بيت بمصر شهيد، وهذا واجب وطني يحتم على كل من في مجال الفن احترام هذا الشعب العظيم ودعمه في تحديد مصيره، وأن الشركة قررت أن تكون بجانب أي رسالة فنية وطنية ولهم كل الدعم منا عن طريق استيدوهاتنا ومكتبنا الإعلامي لحين استقرار الوضع بمصر قريبا بحماية الجيش والشرطة.

جدير بالذكر أن شركة بيراميديا أجلت مجموعة من الألبومات وهي: (ألبوم حسام حبيب، ولؤي، ومحمد متولي، وأحمد الحجار، وشريف قاسم، ونوفا 2013) كانوا من المقرر طرحهم في صيف 2013، وأيضا من خلال دار النشر كان من المقرر طرح مجموعة من الكتب الصحية وإصدارات "Pyrakids" للأطفال.

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