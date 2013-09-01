تأجيل دعوى سحب أفراد الجيش من جزيرة القرصاية لـ 8 أكتوبر

كتب : محمد العمدة ومحمد مجدي منذ 14 دقيقة

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من أهالي جزيرة القرصاية، ضد وزير الدفاع والتي تطالب بسحب أفراد القوات المسلحة من الجزيرة، لجلسة 8 أكتوبر المقبل.

كانت هيئة مفوضي الدولة، أوصت في تقريرها بإصدار حكم قضائي يلزم الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، بسحب أفراد القوات المسلحة وفرقها من جزيرة القرصاية، أيضًا أوصى التقرير بإلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك رقم 152 لسنة 2001 بتخصيص أجزاء من أراضي جزيرة القرصاية التابعة لمحافظة الجيزة لصالح وزارة الدفاع كمنطقة استيراتيجية ذات أهمية عسكرية ، وأحقية الأهالي في البقاء بالجزيرة.‬