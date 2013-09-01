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الإسكندرية تستعد لاستقبال فصل الشتاء بمنظومة للصرف الصحى والأمطار

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الإسكندرية تستعد لاستقبال فصل الشتاء بمنظومة للصرف الصحى والأمطار الإسكندرية تستعد لاستقبال فصل الشتاء بمنظومة للصرف الصحى والأمطار

فى إطار تطوير التعامل مع مشكلة الصرف الصحى بمحافظة الإسكندرية ووضع الحلول المناسبة والمبتكرة والاقتصادية اجتمع اليوم اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية بمسئولى الصرف الصحى ورؤساء الأحياء وشركة النظافة المنوط بها جمع القمامة.

جاء الاجتماع لبحث استعدادات الإسكندرية لفصل الشتاء، حيث تم التركيز خلال النقاش على المشاكل التى تعترى طريق الكورنيش فى هذا الفصل من السنة حيث إن هناك 58 مصبا على البحر بعدد 1200 شنيشة مطر وانحصرت المشاكل فى تجمع مياه المطر أسفل كوبرى المندرة وقد تم الاتفاق على قيام شركة الصرف الصحى بعمل دراسة عاجلة على مدى إمكانية سحب المياه بطلمبات وإلقائها فى البحر.

كما وجد أن بعض الفنادق بمنطقة ميامى ومنطقة ستانلى ومنطقة سيدى جابر تقوم بغلق مصباتها على الشواطئ الخاصة بها مما تسبب فى تراكم مياه الأمطار فى منطقة ميامى وعلى طول كوبرى ستانلى حتى دوران طريق المعسكر الرومانى ومنطقة سيدى جابر وعليه سيتم التنسيق بمعرفة إدارة الشواطئ بالمحافظة لفتح المصبات قبل فصل الشتاء.

وفى نفس السياق أشار اللواء طارق المهدى المحافظ إلى ضرورة رفع جميع الصناديق الخاصة بشركة النظافة من على الكورنيش وإيداعها فى الشوارع الجانبية، كما شدد المحافظ على شركة النظافة بتجريف أطراف الشوارع الرئيسية بجانب الرصيف مع وضع ناتج التجريف فى أجولة لرفعها وشدد أيضا على مسئولى الصرف الصحى برفع مخلفات ناتج تطهير الشنايش فوراً وعدم تركها حتى لا تجرف بمياه الأمطار إلى الشنايش مرة أخرى..

وتم مناقشة مجموعة من الأفكار عن كيفية الاستفادة من مياه الأمطار وعمل خزانات لها بالأحياء بجوار الحدائق للاستفادة منها فى الزراعة مما يخفف الضغط على الصرف الصحى بالإضافة إلى الاستفادة من مياه الأمطار فى رى الحدائق.

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