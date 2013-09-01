جبهة ضمير الثورة بكفر الشيخ تطرح مبادرة للخروج من الأزمة

أكد محمد البص، المتحدث باسم جبهة ضمير الثورة بكفر الشيخ: "إنه نظرا للأحداث التى تمر بها مصر، وخوفا على مستقبل المواطن المصرى، وعلى الاقتصاد المصرى من الانهيار، تقدم جبهة ضمير الثورة بكفر الشيخ مبادرة لحل الأزمة، ونتمنى أن تلقى قبولاً من كل أطياف الشعب المصرى".

وأضاف "البص" أن هذه المبادرة عبارة عن إيقاف المظاهرات فى جميع أنحاء الجمهورية لمدة أسبوع، والإفراج عن المعتقلين السياسيين من 30 يوليو إلى الآن، وإقالة حكومة الببلاوى وتعيين حكومة كفاءات وطنية تمثل جميع أطياف الشعب المصرى، وتشكيل لجنة حقائق ثورية ومستقلة للتحقيق فى فض اعتصامى النهضة ورابعة والاعتداء على الجنود فى رفح وسيناء وبقية الأحداث، والدعوة لجلسة مفاوضات ثورية تضم ممثلين عن جبهة الإنقاذ الوطنى وتحالف دعم الشرعية وائتلاف شباب الثورة، وممثلا عن المجلس العسكرى، والدعوة لميثاق إعلامى حر وشريف يبعد عن التحريض عن العنف، ويدعو للكرامة الإنسانية وحرية الرأى والتعبير واحترام الأديان وحقوق الإنسان، ولا نمثل لأى أهداف سياسية وإنما حرصاً على دماء المصريين".