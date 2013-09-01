أهالي عرعر يطالبون بمكتب «خطوط»

حمود خضير الضلعان (عرعر)
حث أهالي مدينة عرعر الخطوط الجوية السعودية بفتح مكتب حجز رئيس في المنطقة التي تتوافر فيها فروع الوزارات الحكومية والمؤسسات الخاصة والبنوك والجامعات والكليات والمعاهد. مؤكدين أن المكتب الموجود حاليا يتبع لوكيل لا الخطوط السعودية مثمنين في ذات الوقت ما ظل يقوم به من جهود خلال الخمسة وعشرين عاما الماضية. وشكا المواطنون من طول الانتظار أمام ممثل مكتب الخطوط، إضافة إلى الازدحام لساعات طويلة من أجل الحصول على الحجز.المواطنون أشاروا إلى أن إنشاء مكتب رئيسي للخطوط السعودية في عرعر يخدم الأهالي، واستغرب ماجد نزال العنزي قائلا: لا أدري لماذا لا يوجد في عرعر مكتب رسمي لمؤسستنا العملاقة، فهي الناقل الرسمي في بلادنا، ومدينة عرعر في مصاف الرياض والدمام وبريدة وأبها ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرها. فلماذا تحجم الخطوط الجوية العربية السعودية عن افتتاح مكتب رسمي لها في عرعر؟، ولا يخفى على الجميع ما لمكتب الخطوط الرسمي من فوائد على منطقة الحدود الشمالية كلها وليس على مدينة عرعر والمناطق القريبة منها فحسب.مضى العنزي قائلا: مكاتب الوكلاء مهما بذلت من جهد تبقى إمكانياتها محدودة ناهيك عن النظرة التجارية الضيقة التي تنظر بها تلك المكاتب. وطالب العنزي المهندس خالد الملحم مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية بافتتاح مكتب رسمي للخطوط في عرعر. فالفائدة مشتركة لنا كمواطنين وللخطوط السعودية؛ لأننا في منطقة حدودية عدد سكانها 250 ألف نسمة تقريبا وهي بعيدة عن المناطق الرئيسية في المملكة خاصة العاصمة الرياض التي يسافر إليها المواطنون باستمرار خاصة المرضى الذين يتم تحويلهم إلى المستشفيات التخصصية.من جانبه، يعتقد ثامر محمد الشملاني أن ممثل مكتب الخطوط السعودية لم يسهل للحجاج في منطقة الحدود الشمالية عن طريق الطيران منذ أكثر من 20 عاما مما جعل أهالي مدينة عرعر يذهبون إلى منطقة الجوف (300 كيلومتر) ذهابا وإيابا. مشيرا إلى أن كبار السن من الحجاج لا يستطيعون تحمل عناء السفر من أجل الحصول على تذكرة صعود للطائرة. ويطالب الشملاني بسرعة تدخل الجهات المعنية في الخطوط السعودية لدراسة فتح مكتب رئيس في عرعر التي تضم خمس محافظات تابعة لها مما جعلهم يعانون من تأخر الحجوزات والرحلات.زحام وحرارةعبدالرحمن الصقري يقول: إن الانتظار مرير في مكتب الخطوط في عرعر في ظل عدم وجود مكيفات في فصل الصيف والازدحام الشديد الذي يواجه المسافرين، وتمتد فترات الانتظار أحيانا إلى ثلاث ساعات من أجل التحدث مع الموظف. مضيفا أن عبارة موظفي الخطوط للرد على المسافرين هي «لا توجد حجوزات لأسبوع».