برى يطالب ليبيا بكشف غموض تغيب الإمام الصدر أثناء فترة حكم القذافى

دعا رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى النظام الليبى إلى التعاون مع السلطات اللبنانية من أجل كشف اختفاء الإمام موسى الصدر، ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحفى عباس بدر الدين أثناء فترة حكم العقيد الراحل معمر القذافى.

وقال برى فى كلمة متلفزة مساء اليوم، بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لتغييب الإمام الصدر إن المؤشر الحقيقى لاستقرار ليبيا يتوقف على فتح هذه القضية وتحرير الإمام ورفيقيه لأنها قضية إنسانية وأخلاقية وإسلامية من الدرجة الأولى.

وأضاف "إن بعض أركان النظام الجديد فى ليبيا، تخفى معلومات تتعلق بالإمام الصدر، وإن لبنان كان ينتظر من ليبيا أجوبة واضحة على أسئلة واضحة، من خلال الاستجوابات التى جرت مع كل من كان مسئولا عن إخفاء الإمام ورفيقيه"، ومشددا على أن هذه القضية لن تنتهى بين لبنان وبين ليبيا إلا بتحرير الإمام ورفيقيه وجلاء الحقيقة.

وتابع قائلا "إن حركة أمل التى انحازت إلى الثورة الليبية منذ اليوم الأول لاندلاعها وخصصت لها كل وسائل إعلامها كانت تتنسم عبر مصادر الثورة ومن يلقى القبض عليهم الأخبار عن الإمام ورفيقيه وقد تابعت كل الأخبار إلا أن الصندوق الأسود للنظام القديم لم يفتح بعد رغم إلقاء القبض على رئيس مخابرات النظام والعديد من رجاله".

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