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أوراسكوم للإنشاء تفوز بمشروع لتطوير مصفاة الجزائر العاصمة فى سيدى ارسين

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أوراسكوم للإنشاء تفوز بمشروع لتطوير مصفاة الجزائر العاصمة فى سيدى ارسين أوراسكوم للإنشاء تفوز بمشروع لتطوير مصفاة الجزائر العاصمة فى سيدى ارسين

فازت مجموعة أوراسكوم للإنشاء فى الجزائر بعقد، لم يعلن عن قيمته المالية، لتنفيذ أعمال فى مصفاة الجزائر العاصمة التابعة للشركة الوطنية سوناطراك، يأتى ذلك رغم ملاحقة الشركة، التى يمتلكها الملياردير المصرى نجيب ساويرس، من جانب القضاء الجزائرى وإدراج اسمها مؤخرا على لائحة المطلوبين أمام العدالة الجزائرية.

وأعربت مصادر فى أوراسكوم عن سعادتها لتعزيز العلاقات القائمة مع عميل كبير بحجم سوناطراك، موضحة أن العقد الموقع مع الشركة الجزائرية يشمل أعمالا مدنية ورصفا للطرق ومد شبكات أنابيب فى المصفاة الواقعة فى سيدى رزين على بعد 15 كم من ميناء الجزائر العاصمة، وهى ثالث أهم مصفاة وطنية بعد مصفاتى أرزيو بوهران وسكيكدة.

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