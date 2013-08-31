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ضبط 93 متهماً بحوزتهم خرطوش ومولوتوف بالإسكندرية

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ضبط 93 متهماً بحوزتهم خرطوش ومولوتوف بالإسكندرية ضبط 93 متهماً بحوزتهم خرطوش ومولوتوف بالإسكندرية
الإسكندرية - أميرة عوض:
منذ 1 ساعة 28 دقيقة

تمكنت مديرية أمن الاسكندرية من ضبط عدد " 93 " متهم " بحوزة بعضهم { عدد  2 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 - وعدد 14 طلقة من ذات العيار - 2 صندوق بداخلهما زجاجات مولوتوف – سكين  وعدد 2 قناع واقي ضد الغاز - منشاكو – عدد 6 إطارات كاوتش - كاميرا تصوير -  كمية كبيرة من المنشورات المناهضة للقوات المسلحة - كمية كبيره من الألعاب النارية - تي شيرت مموه  " صاعقة "  تروسيكل  بدون لوحات معدنية –  سيارة.

ومن بين المتهمين المضبوطين عدد " 4 " أشخاص من العناصر القيادية بجماعة الإخوان المسئولين عن التحريض والتمويل للحشد وتنظيم المسيرات بالمحافظة كل من ، الحسن محمد إسماعيل أحمد سن 36 صاحب شركة مقاولات .. مقيم دائرة قسم الجمرك ’  شقيقه/ إسماعيل محمد إسماعيل أحمد سن 47 مستخلصًا جمركيًا. مقيم بذات العنوان ، عبدالرؤوف المغربي خضيرى حماد سن 50 صاحب شركة استيراد وتصدير. مقيم دائرة قسم الدخيلة ، السيد محمد مصطفي سليمان سن 52 صاحب شركة لبيع الأدوات الصحية، مقيم دائرة قسم باب شرقي  بحوزته بعض الأوراق لخطط المظاهرات والمسيرات في المرحلة القادمة.
> وتم تحرير محضر إداري قسم شرطة سيدي جابر .

 

 

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