ضبط 93 متهماً بحوزتهم خرطوش ومولوتوف بالإسكندرية

الإسكندرية - أميرة عوض: منذ 1 ساعة 28 دقيقة

تمكنت مديرية أمن الاسكندرية من ضبط عدد " 93 " متهم " بحوزة بعضهم { عدد 2 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 - وعدد 14 طلقة من ذات العيار - 2 صندوق بداخلهما زجاجات مولوتوف – سكين وعدد 2 قناع واقي ضد الغاز - منشاكو – عدد 6 إطارات كاوتش - كاميرا تصوير - كمية كبيرة من المنشورات المناهضة للقوات المسلحة - كمية كبيره من الألعاب النارية - تي شيرت مموه " صاعقة " تروسيكل بدون لوحات معدنية – سيارة.

ومن بين المتهمين المضبوطين عدد " 4 " أشخاص من العناصر القيادية بجماعة الإخوان المسئولين عن التحريض والتمويل للحشد وتنظيم المسيرات بالمحافظة كل من ، الحسن محمد إسماعيل أحمد سن 36 صاحب شركة مقاولات .. مقيم دائرة قسم الجمرك ’ شقيقه/ إسماعيل محمد إسماعيل أحمد سن 47 مستخلصًا جمركيًا. مقيم بذات العنوان ، عبدالرؤوف المغربي خضيرى حماد سن 50 صاحب شركة استيراد وتصدير. مقيم دائرة قسم الدخيلة ، السيد محمد مصطفي سليمان سن 52 صاحب شركة لبيع الأدوات الصحية، مقيم دائرة قسم باب شرقي بحوزته بعض الأوراق لخطط المظاهرات والمسيرات في المرحلة القادمة.

> وتم تحرير محضر إداري قسم شرطة سيدي جابر .