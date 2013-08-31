برلماني سابق يحذر من اختطاف شخصيات سياسية وعسكرية لمقايضة الدولة للإفراج عن قيادات الإخوان

كتب : هبة أمين منذ 48 دقيقة
قال ياسر القاضي، عضو الجبهة الإسلامية الوطنية وعضو مجلس الشعب السابق، إن جماعة الإخوان فقدت القدرة على الحشد بعد أن فقدت أوساط غير مسيسة كانت تتجاوب معهم لأسباب مادية كالعمالة اليومية والمتسولين وغياب حلفاءهم لتأكدهم أن العجلة مستحيل أن تعود إلى الوراء، وبالتالي عدم وجود مغانم حول الإخوان.
وقال القاضي إن لجوء الإخوان إلى استمرار التظاهر بهدف استمرار حالة التوتر ولإنهاك الدولة اقتصاديا ولتشتيت جهود وقدرات الشرطة والجيش لتخفيف حدة مراقبة الحدود.
وحذر من محاولة اختطاف شخصيات عسكرية وسياسية للمساومة عليها للإفراج عن المقبوض عليهم من قبل قيادات الجماعة، مطالبا الدولة بسرعة دراسة ومراجعة جميع من حصل على الجنسية المصرية من الفلسطينيين والسوريين والعراقيين وتحديد علاقتهم بالإخوان.