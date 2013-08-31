«الخن» من الأسماك الطينية

سمكة الخن من الأسماك التي تعيش في المياه الطينية في الخليج العربي، وهي سمكة أعماق وتعيش في كل الخلجان والخيران ومرتعها المياه الضحلة، لونها من الأسفل أبيض، ومن السطح يشبه لون الطين، وبعض الصيادين يقول إنها لا تستطيع النظر إلا عن قرب، ولها شوارب تحت الفم هي بالأصل مجسات أو حساسات تدلها على مكان الأكل أو الطعم.

وقد اعتادت أن تأكل الفضلات من الأسماك النافقة وغيرها من مخلفات البحر وما شابه ذلك. هي سمكه سامة ولها ثلاث شوكات خطيرة عند زعانفها، اثنتان في الأسفل وواحده عند الظهر، قد تشل يد الإنسان إن لم ينتبه في حال اصطيادها، وهناك عدد كبير من الصيادين يخشى التعامل مع سمكة الخن في حال صيدها بالسنارة، وعندما يذهب البعض لصيد السمك من أنواع أخرى مثل الشعري والباشخيل وغيرها من الأسماك، قد يتعثر بصيد الخن فيرتبك كونها سامة ويلجأ إلى قطع الخيط بالكامل مع الطعم، والبعض الآخر يتعامل معها كحال بقية الأسماك يخرج منها الطعم ويرميها في البحر خوفاً وحذراً من سميتها، والبعض الآخر لا مشكلة لديه، طالما أن لها قيمة شرائية في سوق السمك وإن كانت قليلة، فتلك السمكة يفضلها الآسيويون.

هناك أنواع عدة من سمكة الخن، في البحر أو النهر، واسمها العالمي «بالكات فش» ويطلق عليها الآسيويون «قلوه»، وعندما تكبر سمكة الخن إلى مستوى قياسي يطلق عليها الصيادون سمكة «المنقسي أو منقسي»، والنوع الذي يعيش في النهر، يشبهها طبق الأصل.