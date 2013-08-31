أمانة الجوف تصدر 780 رخصة بناء خلال 90 يوما

عبدالعزيز المشـيطي (القريات) فايز الشراري (طبرجل)

أصدرت أمانة منطقة الجوف 780 رخصة بناء خلال الثلاثة أشهر الماضية اعتبارا من غرة رجب 1434هـ وحتى نهاية شهر رمضان 1434هـ أي خلال 90 يوما فقط.وأوضح لـ«عكاظ» وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن جهود العاملين في أمانة منطقة الجوف ساعدت على تطوير الخدمات وترقية الأداء وتسهيل حصول المواطن على الخدمات المطلوبة في يسر وسهولة، وخاصة الكوادر الوطنية المؤهلة في إدارة رخص البناء ممثلة في مدير عام الرخص عافت الرويلي وزملائه، وأن الأمانة وما يقومون به من جهود مخلصة كان لها أثرها الكبير فيما تحقق من نتائج إيجابية تسهم في خدمة المواطن. ووصف الشرعان الزيادة الكبيرة في إصدار رخص البناء خلال الفترة الحالية بأنها طفرة وزيادة غير مسبوقة في عدد الرخص الصادرة وتعد من غير شك إضافة حقيقية ونقلة نوعية في تطوير مسيرة الخدمات البلدية والإسهام في نماء وحيوية التطور العمراني في مدينة سكاكا.من جانبها، أهابت أمانة منطقة الجوف ممثلة في إدارة رخص البناء لعموم المواطنين والمقاولين استكمال كافة المتطلبات الخاصة للبناء سكنية كانت أم تجارية بالحصول على الترخيص اللازم وذلك تجنبا للمخالفة والغرامة اللازمة.من جهة آخرى،دعت أمانة منطقة الجوف أصحاب العقارات الصادر لهم قرار نزع ملكية من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، برقم 24930 وتاريخ 7/10/1434هـ والواقعة على شارع العرب بإخلاء مساكنهم بأقرب وقت.وأفاد لـ«عكاظ» أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني أن على أصحاب العقارات الاستعداد لإخلاء مساكنهم خلال المدة التي تحددها أمانة منطقة الجوف، وعدم التأخير لتتمكن الأمانة من إتمام هذا المشروع الحيوي في الوقت المحدد.وقد قدم المهندس القحطاني خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، ولصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على حرصهما لكل ما من شأنه خدمة للوطن والمواطنين وتلبية كافة احتياجات المنطقة، منوها بجهود الأمين المهندس شار بن فطران الشهري مدير عام إدارة نزع الملكة بالوزارة على دعمه لمثل هذه المشاريع.