تعليم صبيا يطالب قادة العمل التربوي بتعزيز البرامج السلوكية

عبدالعزيز معافا (ضمد)

أكد مدير التربية والتعليم بمحافظة صبيا أحمد بن علي ربيع على أهمية تعزيز الحس الوطني في نفوس الطلاب وحماية وتحصين عقولهم من الأفكار الهدامة والمذاهب المنحرفة والحرص على تربية النشء تربية إسلامية صافية نقية وفق العقيدة الإسلامية وتعزيز روح الولاء والانتماء والفخر والاعتزاز بالوطن وبالقيادة الرشيدة.وقال خلال لقائه بقادة العمل التربوي بتعليم محافظة صبيا بصالة النشاط الطلابي، بحضور المساعد للشؤون التعليمية الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، والمساعدة للشؤون التعليمية ليلى بنت قاسم شماخي ومدير إدارة الإشراف التربوي علي طعنونا النعمي ومديرة الإشراف التربوي بنات نوال النعمي، وقادة العمل التربوي بمكاتب التربية والتعليم والمشرفين التربويين، إن رسالة التربية والتعليم سامية يجب علينا التركيز من خلالها على الجانب الديني والوطني والتربوي.حيث أهاب الربيع بضرورة أن يكون اليوم الأول من عودة الطلاب والطالبات يوما سعيدا ومميزا يتم فيه استقبال الطلاب بكل حفاوة وزرع التفاؤل والإيجابية وحب المدرسة وطلب العلم في نفوسهم فيما طالب المساعد للشؤون التعليمية (بنين) الدكتور عسيري الأحوس بالتركيز على التحسين والتطوير وكذلك الاهتمام بمنظومة العمل المدرسي والعمل الإبداعي المنطلق من الواقع والمستفيد من الميدان التربوي بأركانه: المعلم، الطالب، المدرسة وعلى تعزيز القيادة الذاتية للمدرسة، مشيرا إلى أن الشؤون التعليمية تستعد إلى إطلاق حزمة من البرامج والفعاليات التربوية.وركزت المساعدة للشؤون التعليمية (بنات) ليلى بنت قاسم شماخي في كلمتها على أهمية تعزيز قيمة التعاون بين كافة الأقسام وتوحيد الجهود وتسخير كافة الإمكانات لخدمة التربية والتعليم في المحافظة ومنسوبيها، مع مد جسور التعاون والتواصل بين جميع أقسام الإدارة لتحقيق مفهوم الجودة في تعليمنا والوقوف على نقاط القوة والصعوبات التي تواجه العملية التعليمية والاهتمام بالتحصيل والتعليم في تربية النشء والتواصل مع المجتمع لتحقيق أهداف التربية والتعليم، مع العزم هذا العام لتحقيق أعلى درجات التميز من خلال البرامج والأنشطة المختلفة والإشراف التربوي والدور الكبير في متابعة تحقيق استراتيجية التدريس داخل بيئة الصف. وفي ختام اللقاء استمع مدير التربية والتعليم ومساعده للشؤون التعليمية للمداخلات والاستفسارات من قادة العمل التربوي والمشرفين التربويين.