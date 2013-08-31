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بلدية ظلم تحدد مواقع جديدة لرمي مخلفات البناء

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بلدية ظلم تحدد مواقع جديدة لرمي مخلفات البناء بلدية ظلم تحدد مواقع جديدة لرمي مخلفات البناء

 عكاظ (الطائف)

دعت بلدية ظلم (شرق الطائف) عموم اصحاب الناقلات (القلابات) للمسارعة بمراجعة مقر البلدية لتحديد موقع مناسب لرمي مخلفات البناء بعيدا عن المدينة، فيما جددت بلدية ظلم تحذيراتها لسائقي قلابات مخلفات البناء من رميها داخل محيط البناء العمراني، بعد تكاثر تلك الظاهرة التي شوهت المظهر البيئي. وتوعدت البلدية بالترحيل الفوري لاي سائق يعمل في مواقع التعديات او الاراضي الفضاء، ولأخذ الإقرارات عليهم بعدم رمي مخلفات البناء في الاراضي الفضاء والاماكن غير المصرح بها، مشيرة إلى أنها ستقوم بتنفيذ التعليمات المبلغة بتعميم صاحب السمو الملكي امير منطقة مكة المكرمة القاضية بإصدار قرار ترحيل أي سائق غير سعودي يقوم بالعمل في مواقع التعديات او يقوم برمي المخلفات في الأرض الفضاء والأماكن غير المصرح بها وذلك بدعم ومساندة من قبل الجهات الأمنية والجوازات.

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