موسكو: تهديدات واشنطن باستخدام القوة ضد دمشق «غير مقبولة»

قالت الخارجية الروسية، الجمعة، إن تهديدات الولايات المتحدة باستخدام القوة العسكرية ضد سوريا «غير مقبولة». وأكد المتحدث باسم الخارجية الروسية، ألكسندر لوكاشيفيتش، في بيان، نُشر على الموقع الإلكتروني للوزارة: «تهديدات واشنطن حول استخدام القوة ضد سوريا غير مقبولة». وأضاف المتحدث أن التهديدات بالهجوم على سوريا تصدر في وقت يشهد «غيابًا» للأدلة التي تُظهر استخدام أسلحة كيماوية من جانب القوات الحكومية السورية ضد المواطنين. وفي سياق متصل، قال مندوب سوريا الدائم لدي الأمم المتحدة، السفير بشار الجعفري، في تصريحات، إن المملكة العربية السعودية تقوم حاليًا وبشكل سري بإعداد مشروع قرار بشأن سوريا لطرحه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع المقبل. وأضاف أن الهدف من مشروع القرار السعودي هو إدانة الحكومة السورية وتحميلها مسؤولية مقتل المدنيين بالغازات السامة، في حادثة 21 أغسطس الماضي، التي لا يزال المحققون الأمميون في مزاعم استخدام أسلحة كيماوية في سوريا يقومون بالتحقيق بشأنها. وتابع مندوب سوريا الدائم لدي الأمم المتحدة أن المملكة العربية السعودية تريد أن تستبق نتائج التحقيقات التي يجريها فريق المحققين الدوليين. وقال مندوب إحدي الدول الأسلامية لدي الأمم المتحدة، إن مشروع القرار سيتم طرحه على الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الأسبوع المقبل، على أقصى تقدير. وأكد أن قطر وتركيا والمملكة العربية السعودية تعكف في الوقت الحالي على إعداد الصياغة النهائية لمشروع القرار، بحيث يحصل وفق تقديراتها على أكبر نسبة ممكنة من التأييد عند طرحه للتصويت في الجمعية العامة.إعلان - Ads إعلان - Ads
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