مات ديمون ينضم لفيلم كريستوفر نولان القادم Interstellar

كتب : عمرو عز الدين السبت 31-08-2013 00:02

تواصل قائمة النجوم الذين سيظهرون في فيلم المخرج الإنجليزي كريستوفر نولان القادم Interstellar مفاجآتها، بعد الإعلان عن اشتراك النجم الأمريكي مات ديمون في الفيلم، وظهوره في دور صغير وثانوي به.

وجاء التقرير الذي نشرته مجلة "بلاي ليست" على موقعها الإلكتروني، يؤكد أنه دورا صغيرا، رغم أنه لم يتم الكشف عنه بعد، ومن المتوقع أن يكون عددا من المشاهد العابرة، خاصة أنه سيدخل تصوير الفيلم لمدة أسبوعين فقط، كما لا توجد أي إشارة لطبيعة الدور الذي سيلعبه، وهو الأمر الذي يشمل بقية الممثلين في الفيلم، حيث يبقي نولان هذه المعلومات سرا حتى الآن.

تدور أحداث الفيلم في إطار الخيال العلمي، حول مجموعة من علماء الفضاء الذين يجدون أنفسهم يكشفون النقاب عن سر السفر عبر الزمن من خلال اكتشاف فضائي يقومون به.

الفيلم من بطولة ماثيو مكنوجي وآن هاثاواي وجيسيكا كاستن وجون ليتجو وكاسي آفليك ومايكل كين، ومن إخراج كريستوفر نولان، ومن المقرر عرضه في أواخر 2014.