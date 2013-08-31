«34» ألف مدرسة تستقبل أكثر من «5» ملايين طالب وطالبة..غداً

لأول مرة في تاريخ التعليم بالمملكة تبدأ الدراسة غداً الأحد حيث تستقبل أكثر من 34 ألف مدرسة في جميع مناطق ومحافظات المملكة أكثر من خمسة ملايين طالب وطالبة في مراحل التعليم العام، إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد 1434ه / 1435ه.

وقال أمين عام إدارات التربية والتعليم في وزارة التربية والتعليم الدكتور راشد بن غيّاض الغيّاض، إن عدد طلبة التعليم العام في المملكة وفق الإحصاءات الأخيرة للوزارة بلغ 498ر187ر5 طالبًا وطالبة، منهم 319ر628ر2 طالبًا، و179ر559ر2 طالبة.

وبين أن الطلاب وزعوا على مرحلة رياض الأطفال بواقع 422ر141 طالبًا وطالبة، و 744ر530ر2 طالبًا وطالبة في المرحلة الإبتدائية، و 029ر212ر1 طالباً وطالبة في المرحلة المتوسطة، و205ر226ر1 طلاب وطالبات في المرحلة الثانوية، و439ر27 طالبًا وطالبة في أقسام التربية الخاصة، إضافة إلى 659ر49 طالبًا وطالبة في برنامج تعليم الكبار.

وأفاد أن 111ر501 معلمًا ومعلمة، سيكونون في استقبال الطلبة والطالبات في عامهم الدراسي الجديد منهم 655ر236 معلمًا، و456ر264 معلمة، وفرت لهم الوسائل التعليمية الحديثة للقيام بواجبهم تجاه الطلاب وأداء رسالتهم التعليمية على أكمل وجه، موزعين على 749ر34 مدرسة، منها 710ر18 مدارس للبنات، و039ر16 مدرسة للبنين.

وأكد الدكتور الغيّاض أن وزارة التربية والتعليم أنهت استعداداتها السنوية المعتادة لاستقبال العام الدراسي الجديد منذ فترة طويلة، من خلال خطط استراتيجية عملت على المتابعة تربوياً وتعليمياً وإدارياً وفنياً وفق مجموعة من المحاور، بهدف ضمان سير العملية التربوية بشكل منتظم يؤدي بإذن الله تعالى إلى النجاح.

وقال إنه اعتمدت خطة تتضمن حزمة من البرامج تنفذ في بداية العام الدراسي منها استقبال المعلمين والمعلمات الجدد، واستقبال الطلاب في الصف الأول ابتدائي (الأسبوع التمهيدي) والأول المتوسط، والأول الثانوي، وعقد برامج تدريبية متخصّصة ومتنوعة.

وفيما يتعلق بالمقررات الدراسية أفاد الدكتور الغياض، أنه جرى تزويد إدارات التربية والتعليم بجميع المقررات الدراسية، ووزعت على مدارس مراحل التعليم العام للبنين والبنات، والتربية الخاصة، وتعليم الكبار والكبيرات، استعدادًا لاستقبال الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل الآن على طباعة المقررات المدرسية التي تُدرس في التعليم العام للمكفوفين بطريقة برايل لأول مرة.

وعن تحقيق الأمن والسلامة في مدارس التعليم العام بين أن الوزارة انتهت من توزيع ميزانية مخصصة لجميع إدارات التربية والتعليم لتأمين احتياج المدارس من أدوات الأمن والسلامة، تعتمد على أعداد المدارس والفصول في كل منطقة ومحافظة.

أما مايخص جاهزية المباني المدرسية أوضح أمين عام إدارات التربية والتعليم في وزارة التربية والتعليم أنه تم استلام 422 مدرسة جديدة هذا العام، وسيصل عددها قبل بدء الدراسة إلى 483 مدرسة، مفيدًا أن وزارة التربية والتعليم انجزت حاليًا ترميم وتأهيل 659 مبنىً مدرسياً، وسوف تتخلص من نحو 700 مدرسة مستأجرة.