تقليد عشرة ضباط من شرطة المدينة رتبهم الجديدة

قلد مساعد مدير شرطة منطقة المدينة المنورة لشؤون الأمن اللواء صالح بن عليثه القرافي بمكتبه بمبنى مديرية الشرطة عدداً من الضباط بعد صدور الأمر الملكي بترقيتهم حيث شملت الترقية العميد حسين بن عبدالله القحطاني، والعميد محمد بن وصل الأحمدي، والعميد أنس بن سليمان المطلق، والرائد عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحربي، والرائد عبدالهادي نخيلان العوفي، والرائد أحمد بن سليم الحجيلي، والرائد غالب بن عواد الحربي، والرائد خالد بن عابد الحيسوني، والرائد إبراهيم بن مناور السحيمي، والرائد أحمد بن عوض المطيري.

وقد هنأ اللواء القرافي الضباط المترقين وحثهم على مواصلة العمل والجد وذلك لخدمة هذا البلد وولاة أمره، فيما عبر المترقون عن عظيم شكرهم وامتنانهم على الثقة الغالية التي منحت لهم وقالوا: إن هذه الترقية دافع لنا لمواصلة خدمة مليكنا ووطنا.