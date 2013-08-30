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صور| محافظ الدقهلية يحيل 39 موظفا بمستسفى ميت غمر للتحقيق
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الأحد 02 أبريل 2017 09:40 مساءً
وزير التعليم يصدر قرار بترقية 123 ألفًا و882 مدرسًا
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الأحد 02 أبريل 2017 09:40 مساءً
نقيب المأذونين: مكاتب التسوية والخلع سبب زيادة معدلات الطلاق
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الأحد 02 أبريل 2017 09:40 مساءً
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى
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الأحد 02 أبريل 2017 09:38 مساءً
قعدة رجالة - بوسي ...مفيش فرح مفيهوش مطرب شعبي وممكن نعمل أي حاجة ولو طلبت مني أتشقلب أتشقلب عادي
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الأحد 02 أبريل 2017 09:38 مساءً
قعدة رجالة - نجمة الغناء الشعبي " بوسي " ... الأغنية الشعبية في الوقت الحالي تطورت بطريقة غريبة
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الأحد 02 أبريل 2017 09:38 مساءً
قعدة رجالة - ذات مومنت ... لما تحب تخلع من علاقة "انتي تستاهلي حد أحسن مني بكتير "
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الأحد 02 أبريل 2017 09:38 مساءً
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 3 أبريل 2017 مع ماغي فرح
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الأحد 02 أبريل 2017 09:28 مساءً
فيديو| إيهاب جلال: لم أرفض تدريب الزمالك.. ومستحيل أن أوافق حاليًا
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الأحد 02 أبريل 2017 09:26 مساءً
بالفيديو.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي
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الأحد 02 أبريل 2017 09:26 مساءً
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تغطية الإعلام الغربى للأحداث فى مصر
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الجمعة 30 أغسطس 2013 11:29 مساءً
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تغطية الإعلام الغربى للأحداث فى مصر
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بديع النصاري
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