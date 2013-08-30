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رئيس اتحاد طلاب مصر ممثلًا رئيسيًّا في لجنة الخمسين.. وأمين «القاهرة» احتياطيًّا

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رئيس اتحاد طلاب مصر ممثلًا رئيسيًّا في لجنة الخمسين.. وأمين «القاهرة» احتياطيًّا رئيس اتحاد طلاب مصر ممثلًا رئيسيًّا في لجنة الخمسين.. وأمين «القاهرة» احتياطيًّا

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الجمعة 30 أغسطس 2013 12:18

أعلن اتحاد طلاب عن ترشيح محمد بدران، رئيس الاتحاد، ممثلًا أساسيًا في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، كما رشح الاتحاد خلال اجتماعه الذي حضره ممثلو اتحادات 15 جامعة، هشام أشرف، رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، في اللجنة ممثلًا احتياطيًا.

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