رئيس اتحاد طلاب مصر ممثلًا رئيسيًّا في لجنة الخمسين.. وأمين «القاهرة» احتياطيًّا

إغلاق محطتي «الشهداء» و«السادات» ومنع توقف قطارات مترو الخط الأول والثاني بهما

تواجد أمني مكثف بمحيط وزارة الداخلية ومجالس «الشعب والشورى والوزراء»

الأمن يغلق «التحرير ورابعة والاتحادية والدفاع» استعدادًا لمظاهرات «الإخوان»

مقتل مسلحين اثنين في هجوم على كمين «الجورة» بالشيخ زويد

مقتل أمين شرطة ومواطن في هجوم مسلح على نقطة جراج النزهة الأمنية

«العموم البريطاني» يرفض السماح للحكومة بالتحرك العسكري ضد سوريا

«باترسون» تغادر القاهرة نهائيًّا بعد قضائها أقصر مدة لها كسفيرة لواشنطن بالخارج

للاشتراك في خدمة : الأخبار العاجلة الجمعة 30 أغسطس 2013 12:18 أعلن اتحاد طلاب مصر عن ترشيح محمد بدران، رئيس الاتحاد، ممثلًا أساسيًا في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، كما رشح الاتحاد خلال اجتماعه الذي حضره ممثلو اتحادات 15 جامعة، هشام أشرف، رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، في اللجنة ممثلًا احتياطيًا.

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