استشارى علاقات زوجية: الولادة القيصرية تنعش علاقتك الجنسية بزوجك

كثير من الزوجات والأزواج يشتكون من فتور العلاقة الزوجية بين بعضهم البعض، وذلك بعد مرور أعوام من الزواج، وعلى الرغم من أن تلك ليست قاعدة، إلا انه حتى الآن لم يتواجد سبب محدد لوجود تلك المشكلة

وأكد الدكتور مصطفى عباس استشارى الأمراض الجلدية والتناسلية وأمراض العقم والذكورة، أن بعد فترة من الزواج وبعد تعدد اللقاءات الجنسية يحدث ما يسمى بترهلات عضلات الحوض، والذى يؤدى إلى اتساع المهبل.

وأضاف أن اتساع المهبل لا ينتج عن تعدد الزوجية فقط، بل إن الاعتماد الدائم على التكنولوجيا أدى إلى وجود عدم تمرين عضلة الحوض، كما كان يحدث قديما عندما كانت المرأة تقوم بغسل على يدها أو الطبيخ الدائم وعدم الحركة المستمرة والكسل الدائم عند النساء على وجه الخصوص، كل تلك الأشياء أدت إلى ضعف عضلة الحوض وسقوط عنق الرحم التى تعمل على اتساع المهبل.

وأشار عباس إلى أن اتساع المهبل أدى إلى وجود مشكلة، ألا وهى استمتاع الرجل بالعلاقة الجنسية مما يؤدى إلى ضعف الانتصاب عند الرجل، مما يسبب مشاكل جنسية بين الزوجين، ويؤدى الخجل وعدم الإفصاح عنها فيبدأ الزوجين باختلاق مشاكل وهمية أو تضخيم مشاكل صغيرة وتجاهل المشكلة الأساسية.

وقال مصطفى إن هناك عدة حلول لحل مشكلة اتساع المهبل الأولى، وهى تضييق المهبل من خلال وضع نظام رياضى للمرأة من خلال ممارسة التمارين الرياضية أو الأعمال المنزلية المستديمة التى من شأنها أن تساعد على تقوية عضلات الحوض، وهذا يؤدى إلى تضييق المهبل، بالإضافة إلى أن إجراء عمليات الولادة القيصرية تساهم بصورة كبيرة فى الحفاظ على المهبل من الاتساع وعدم فقدان الجزء المتبقى من غشاء البكارة.

الحل الثانى وهى إجراء جراحة بسيطة يقوم فيها الطبيب (تخصص نساء وتوليد) بتضييق المهبل ويشترط فى تلك الحالة أن يرى الطبيب سمك القضيب للرجل لكى تكون التضييق مناسب لأنه مكان حساس جدا، ويمكن أن يسبب لها مشكلات فيما بعد إذا كان القضيب أكبر من حجم المهبل.