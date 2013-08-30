أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 3 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
فيديو| إيهاب جلال: لم أرفض تدريب الزمالك.. ومستحيل أن أوافق حاليًا -
بالفيديو.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
فيديو| عبد الجليل إمام: الزمالك رشحني لمنصب إداري: «مش مدير كرة» -
البوليساريو وشعار المثليين.. أعلام فجرت أزمات فنية -
قعدة رجالة - شريف سلامة لـ مكسيم ... هو أنا شكلي صايع أوي كده -
قعدة رجالة - إضحك مع إياد وشريف ومكسيم ... زي ما اكون تعبان وإرتحت -
غدًا.. التعليم تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول امتحانات الثانوية العامة -
"التربية والتعليم" تنفي استقالة ​طارق شوقي -
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين رئيس الرقابة الإدارية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

المخ المتحكم فى معدل استهلاك الملح وليس النظام الغذائى

Google+ Print
المخ المتحكم فى معدل استهلاك الملح وليس النظام الغذائى المخ المتحكم فى معدل استهلاك الملح وليس النظام الغذائى

أوصت العديد من الدراسات الطبية السابقة بضرورة تخفيض استهلاكنا من الملح، لنتمكن من وقاية أنفسنا من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وضغط الدم المرتفع استنادا على أن استهلاكنا للصوديوم يتجاوز فى كثير من الأحيان احتياجات الجسم، إلا أن الأبحاث الحديثة التى قادها العلماء بجامعة "كاليفورنيا"الأمريكية إلى أن معدلات تناول الصوديوم يتحكم فيها الشبع بالمخ، وليس اتباع نظام غذائى منخفض الأملاح.

وتشير البيانات إلى أن ضوابط استهلاك الفرد من الملح فى الولايات المتحدة لا يجب أن يتعدى عن 2,300 مللجرام ويوميا فى الوقت الذى يتحتم فيه عدم تخطى استهلاك الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب من الملح عن 1,500 ملليجرام يوميا.

كما أكدت الأبحاث التى نشرت بالمجلة الأمريكية لارتفاع ضغط الدم أن معدل استهلاك الكثيرين للملح تراوح مابين 2,600 إلى 4,800 ملليجرام لتظل هذه النسبة ثابتة فى 45 دولة خلال الخمسين عاما الماضية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه