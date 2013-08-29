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في الرعاية.. الدوري السعودي أقل من الإسباني بـمليون ونصف يورو

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في الرعاية.. الدوري السعودي أقل من الإسباني بـمليون ونصف يورو في الرعاية.. الدوري السعودي أقل من الإسباني بـمليون ونصف يورو

فيما يخصى شركات الرعاية، يحقق الدوري السعودي أرقاما تقل فقط عن الليجا الإسبانية بمليون ونصف مليون يورو!

محمد النويصر رئيس لجنة رابطة دوري المحترفين في أثنى على الشركة الراعية للمسابقة الأشهر في المملكة.

الدوري السعودي تعاقد رسميا مع شركة عبد اللطيف جميل المحدودة مع تويوتا لدعم المسابقة والحصول على حقوق الرعاية لها بشكل حصري.

وقال النويصر في اجتماع رابطة الدوري يوم الخميس: "كان من الصعب في تلك الفترة الوصول لعقد رعاية جيدة، لهذا أشكر عبد اللطيف جميل".

ثم أضاف فيما أبرزته صحيفة الاقتصادية السعودية "العقد مع عبد اللطيف جميل يقل فقط عن عقود الرعاية في الليجا بمليون ونصف مليون يورو".

وأوضح "نحن حاليا من حيث عقود الرعاية مع المسابقات الأعلى في الشرق الأوسط، ومن ضمن الأضخم الـ10 في العالم".

ويبلغ العقد مع عبد اللطيف جميل 100 مليون ريال سعودي ويمتد لستة أعوام.

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فيديو اليوم السابع

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