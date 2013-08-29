أخبار عاجلة

البوليساريو وشعار المثليين.. أعلام فجرت أزمات فنية -
قعدة رجالة - شريف سلامة لـ مكسيم ... هو أنا شكلي صايع أوي كده -
قعدة رجالة - إضحك مع إياد وشريف ومكسيم ... زي ما اكون تعبان وإرتحت -
غدًا.. التعليم تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول امتحانات الثانوية العامة -
"التربية والتعليم" تنفي استقالة ​طارق شوقي -
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين رئيس الرقابة الإدارية -
ضبط تكفيري متلبسًا بزراعة عبوة ناسفة في العريش -
«هيجواين Vs ميرتينز».. تشكيلة قمة يوفنتوس ونابولي في «الكالتشيو» -
بث مباشر.. مباراة «نابولي►◄يوفنتوس» في الكالتشيو -
بث مباشر.. «فيدرير ►◄ نادال» في نهائي بطولة ميامي للتنس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

أحمد السبكي: مستمر في تصوير "عش البلبل" ومتفائل بشأن الأحداث

Google+ Print
أحمد السبكي: مستمر في تصوير "عش البلبل" ومتفائل بشأن الأحداث أحمد السبكي: مستمر في تصوير "عش البلبل" ومتفائل بشأن الأحداث

كتب : هند سعدالدين الخميس 29-08-2013 19:39

صرح المنتج أحمد السبكي بأن فريق فيلم "عش البلبل" يواصل اليوم التصوير باستوديو على أن ينتهي التصوير قبل بداية حظر التجوال.

يذكر أن فيلم "عش البلبل" الذي كتب قصته سيد السبكي، ويقوم ببطولته كل من سعد الصغير ودينا، وإخراج أحمد السبكي.

وأكد السبكي أن الفيلم سوف يكون بدور العرض السينمائي في عيد الأضحى المبارك، وأنه مؤمن جدا بالرسالة التي يقدمها من خلال فنه، وسيظل يعمل حتى لو كانت الظروف أسوأ من ذلك، وأضاف أنه متفائل جدا بالأيام المقبلة ويثق جيدا في قدرة الله أنه سوف يحمي مصر وشعبها وجيشها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية