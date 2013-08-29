أحمد السبكي: مستمر في تصوير "عش البلبل" ومتفائل بشأن الأحداث

كتب : هند سعدالدين الخميس 29-08-2013 19:39

صرح المنتج أحمد السبكي بأن فريق فيلم "عش البلبل" يواصل اليوم التصوير باستوديو مصر على أن ينتهي التصوير قبل بداية حظر التجوال.

يذكر أن فيلم "عش البلبل" الذي كتب قصته سيد السبكي، ويقوم ببطولته كل من سعد الصغير ودينا، وإخراج أحمد السبكي.

وأكد السبكي أن الفيلم سوف يكون بدور العرض السينمائي في عيد الأضحى المبارك، وأنه مؤمن جدا بالرسالة التي يقدمها من خلال فنه، وسيظل يعمل حتى لو كانت الظروف أسوأ من ذلك، وأضاف أنه متفائل جدا بالأيام المقبلة ويثق جيدا في قدرة الله أنه سوف يحمي مصر وشعبها وجيشها.