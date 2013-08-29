حرس الحدود السعودى :إحباط تهريب سلاح وذخيرة على الحدود مع اليمن

أحبط حرس الحدود السعودى محاولة تهريب عدد من قطع السلاح والذخيرة الحية ومخازن الأسلحة على الحدود مع اليمن.

وذكر الناطق الإعلامى لحرس الحدود بالمنطقة العميد عبد الله بن محمد بن محفوظ، فى تصريح له اليوم "الخميس"، أن "دوريات حرس الحدود بقطاع محافظة الدائر بنى مالك فى منطقة جازان (جنوب السعودية)على الحدود مع اليمن، أحبطت عدداً من عمليات تهريب وتسلل متفرقة، وحققت جهوداً فى حفظ الأمن خلال الأسبوع الماضى".

وقال إن "تلك العمليات شملت ضبط 311 قطعة سلاح متنوعة و4020 قطعة ذخيرة متنوعة و570 مخزنا للسلاح"، كما أضاف "تم القبض على أحد المهربين لبعض تلك المقبوضات بعد أن رصدتهم الدوريات، وطاردتهم وفرضت السيطرة الأمنية".