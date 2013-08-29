أخبار عاجلة

البوليساريو وشعار المثليين.. أعلام فجرت أزمات فنية -
قعدة رجالة - شريف سلامة لـ مكسيم ... هو أنا شكلي صايع أوي كده -
قعدة رجالة - إضحك مع إياد وشريف ومكسيم ... زي ما اكون تعبان وإرتحت -
غدًا.. التعليم تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول امتحانات الثانوية العامة -
"التربية والتعليم" تنفي استقالة ​طارق شوقي -
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين رئيس الرقابة الإدارية -
ضبط تكفيري متلبسًا بزراعة عبوة ناسفة في العريش -
«هيجواين Vs ميرتينز».. تشكيلة قمة يوفنتوس ونابولي في «الكالتشيو» -
بث مباشر.. مباراة «نابولي►◄يوفنتوس» في الكالتشيو -
بث مباشر.. «فيدرير ►◄ نادال» في نهائي بطولة ميامي للتنس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

حرس الحدود السعودى :إحباط تهريب سلاح وذخيرة على الحدود مع اليمن

Google+ Print
حرس الحدود السعودى :إحباط تهريب سلاح وذخيرة على الحدود مع اليمن حرس الحدود السعودى :إحباط تهريب سلاح وذخيرة على الحدود مع اليمن

أحبط حرس الحدود السعودى محاولة تهريب عدد من قطع السلاح والذخيرة الحية ومخازن الأسلحة على الحدود مع اليمن.

وذكر الناطق الإعلامى لحرس الحدود بالمنطقة العميد عبد الله بن محمد بن محفوظ، فى تصريح له اليوم "الخميس"، أن "دوريات حرس الحدود بقطاع محافظة الدائر بنى مالك فى منطقة جازان (جنوب )على الحدود مع اليمن، أحبطت عدداً من عمليات تهريب وتسلل متفرقة، وحققت جهوداً فى حفظ الأمن خلال الأسبوع الماضى".

وقال إن "تلك العمليات شملت ضبط 311 قطعة سلاح متنوعة و4020 قطعة ذخيرة متنوعة و570 مخزنا للسلاح"، كما أضاف "تم القبض على أحد المهربين لبعض تلك المقبوضات بعد أن رصدتهم الدوريات، وطاردتهم وفرضت السيطرة الأمنية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً