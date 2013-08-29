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ننشر قائمة بخسائر شمال سيناء من إحراق المقرات وسرقة السيارات الحكومية

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ننشر قائمة بخسائر شمال سيناء من إحراق المقرات وسرقة السيارات الحكومية ننشر قائمة بخسائر شمال سيناء من إحراق المقرات وسرقة السيارات الحكومية

انتهت اللجنة المشكلة لتحديد الخسائر، التى تكبدتها محافظة شمال سيناء جراء أحداث الاضطرابات الأمنية التى طالت عددا من مدن المحافظة خلال الأسبوعين الأخيرين، من حصر الأضرار التى لحقت بمقرات حكومية شهدت إحراق واعمل سلب ونهب.

وحصلت "اليوم السابع" على قائمة بالخسائر وتشمل احتراق وسرقة 55 سيارة حكومية تابعة لمصلحة الجمارك والطرق والكهرباء التعمير والمحافظة وأقسام شرطة بئر العبد ورمانة والقسيمة.

وسرقة عدد 64 من المعدات والآلات وقطع الغيار بتلك الجهات، و136 "حاسب آلى" وملحقاته وماكينات تصوير ضوئى، وعدد 107 قطع من الأجهزة والمعدات والأدوات المكتبية، و68 قطعة من الأثاث المكتبى.

وتبين أيضا إضرام النار باستراحة المحافظ، ومبنى الضرائب العامة، ومبنى الحماية المدنية وقسم شرطة بئر العبد وكنيسة مارى جرجس بالعريش، والطابق الأول بمجلس مدينة العريش واحتراق 7 مكاتب حكومية متنوعة، واستراحة رئيس المدينة.

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مصر 365