“التموين”بالغربية تضبط 6260 صاروخ نارى داخل محل بقالة بطنطا

تمكنت مباحث التموين بمحافظة الغربية من ضبط كميات كبيرة من الصواريخ المحظور بيعها داخل محلات للبقالة تم التحفظ عليها وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات. حيث أسفرت الحملة التي شنها ضباط مباحث التموين عن ضبط 6260صاروخ محدث للصوت والشرر والمحظور تجميعة والاتجار فيها داخل محلي بقالة بطنطا بعد قيام أصحابهم بتجميع تلك الكميات لبيعها للجمهور حيث تم ضبط 5860 صاروخ “العاب نارية “محدث للشرر داخل محل ملك هانى زكريا ابراهيم المشد 31 تاجر بقالة مقيم بقرية خرسيت وتحرر المحضر 27354 جنح مركز طنطا كما تم ضبط 400 صاروخ بمحل ملك هشام محمد شبل واصل 44 سنة تاجر بقالة تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.