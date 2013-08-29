تنظيم الملتقى البيئى الأول لكلية الطب البيطرى بجامعة المنصورة

تنظم كلية الطب البيطرى جامعة المنصورة الملتقى البيئى الأول فى الفترة من 31/8 حتى 5/9/2013 بمعسكر الجامعة بمدينة جمصة، تحت رعاية الدكتور السيد أحمد عبد الخالق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة والدكتور محمد أحمد يوسف عميد كلية الطب البيطرى، وتنسيق الدكتور مجدى صلاح عامر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يشارك فى الملتقى جامعات؛ الزقازيق، كفر الشيخ، قناة السويس، الإسكندرية، ومديرية الطب البيطرى بالدقهلية.

ويهدف الملتقى إلى العمل على التواصل بين كليات الطب البيطرى بجامعات وسط وشرق الدلتا والمجتمع المحيط بها، فى إطار هدف مشترك وهو الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، ولتفعيل وتنمية دور الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تتضمن فعاليات الملتقى عمل 4 قوافل طبية بيطرية فى قرى الجوهرى (بلقاس ) 1/9 - الجزائر (جمصة) 2/9 - الأحمدية (شربين ) 3/9 - البجالات (منية النصر) 4/9/2013.